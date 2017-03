Una historia de amor por correspondencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Auditorio Cívico del Estado se llenó de un embriagante olor a madera recién cortada con el escenario perfectamente colocado que asemejaba al elegante estudio de un escritor. Los relámpagos del exterior se escuchaban y un tímido y cojo periodista se asomó por la puerta para ser apuntado por una escopeta por el hombre que estaba a punto de entrevistar.



Pese a la falla con los micrófonos de los actores del elenco, César Évora y Jorge Salinas usaron la potencia de sus voces para que el público se emocionara con la fuerte historia de "Variaciones Enigmáticas", que se presentó el pasado miércoles 15 de marzo a las 19:00 y 21:00 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



Abel Znorko, interpretado por César Évora, vive solo en una isla de Noruega, y por razones desconocidas acepta una entrevista del reportero Erik Larsen, quien quiere discutir un poco más sobre el libro más reciente y exitoso del autor titulado "Un amor inconfesable", que trata la historia de dos amantes que deciden continuar su relación por carta.



Un desenlace inesperado



Aunque Znorko se muestra reacio a responder las preguntas para determinar en quién está basado el personaje femenino de su libro, Larsen insiste en que debía tratarse de una mujer que él amó en un tiempo determinado de su vida y que la correspondencia que publicó en su obra era real y no cuestión de ficción.



"Odio el amor, es un sentimiento que siempre quise evitar", afirma fervientemente Abel Znorko (César Évora).



Rendido por la necedad del escritor en cooperar en la entrevista, Larsen está dispuesto a retirarse, no sin antes destacar que su única intención era obtener una exclusiva para el periódico donde laboraba.



"Yo soy un ser pequeño e insignificante, pero que sabe escuchar, señor Znorko...", afirma el tímido periodista (Jorge Salinas) antes de abandonar el lugar; sin embargo, con pistola en mano y antes de poder subir a su barco, Znorko obliga al reportero a regresar a su estudio para poder hablar. Él le daría la exclusiva que tanto deseaba con la condición de que éste entregase una carta a una mujer que vive en la ciudad en la que Larsen vivía.



Znorko relata al público del Auditorio Cívico cómo se enamoró de la belleza de una mujer llamada Helen, con quien mantuvo una relación por cinco largos meses, pero por decisión propia decidió alejarse de ella y continuar su romance a través de cartas durante los últimos 12 años.



"Dormir en una misma cama, despertar en una misma casa no es un matrimonio, es sólo una rutina. Nuestro amor a distancia idealiza lo que amamos del otro", explica el escritor con una mirada profunda.



Sin embargo, Larsen se muestra furioso con el escritor al escuchar su explicación y asegura que fue una ofensa el haber publicado la correspondencia privada de ambos para un libro que le había dado millones.



"Usted no quiso amarla, usted prefirió idealizarla sin importarle el daño que le causó. Ella prefirió la pasión con usted y conmigo prefirió el amor", confiesa Larsen al revelarse a sí mismo como el esposo de Helen desde hacía 12 años.



Después de que Znorko ofende el nombre de quien fuera su amada alguna vez por ocultarle su matrimonio, Larsen le informa que su esposa había muerto hacía 10 años a



causa del cáncer de pulmón, y que durante el tiempo restante fue él quien respondía la correspondencia que el escritor recibía a nombre de su mujer.



"Las mujeres son esas melodías que soñamos, pero que nunca escuchamos, señor Znorko", afirma un melancólico Erik Larsen mientras interpreta a piano la pieza "Variaciones enigmáticas" de Edward Elgar.



Antes de dar por terminada esa fuerte entrevista sobre el amor de ambos hombres por la misma mujer, Znorko revela quetambién padece cáncer, y que la razón de publicar la correspondencia que él y Helen compartieron fue para provocarla y poder verla una vez más. Así, con el sonido de un barco que anuncia que pronto zarpará, Erik Larsen se retira del estudio para dejar a Znorko pasar sus últimos días en soledad, no sin antes pedirle…que no le vuelva a escribir jamás.