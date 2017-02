Ed Sheeran celebró su cumpleaños con nuevo sencillo

(GH)

El ídolo británico cumplió hoy 26 años de edad y lo celebró lanzando su nuevo tema "How Would You Feel (Paean)", informó América Noticias El cantante reveló que se trata de uno de sus temas favoritos, siendo una balada muy íntima en su composición, el cual ya superaba las 4 millones de vistas en menos de 24 horas en Youtube. Este es el tercer sencillo lanzado a través de sus redes sociales, como promoción de su próximo disco "÷" (Divide), el cual saldrá a la venta el 3 de marzo además de su gira mundial a punto de iniciar.