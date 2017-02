Tiffany, el "patito feo" de los Trump

(SUN)

Tiffany se ha quedado al margen de la “marca Trump”, con la cual son identificados Ivanka, Donald y Erik, hijos del matrimonio del empresario con Ivana.



Tiffany, quien también es cantante de música pop, sacó en 2011 un sencillo titulado “Like a Bird”, que pocos conocen.



Ivanka, por el contrario, es una empresaria exitosa cuya influencia se ha disparado con la llegada de su padre a la Casa Blanca.



El esposo de Ivanka, Jared Kushner, es considerado el poder a la sombra de Trump, de quien es estrecho asesor.



Tiffany, en cambio, no sólo no participó en los videos promocionales de la familia, ni en el documental Meet the Trumps que difundió Fox News, según un recuento reciente que hizo el diario español El País.



Aunque su novio es Ross Mechanic, de familia de abogados demócratas, ambos se mantienen lejos de la Casa Blanca.



El día de la inauguración, el pasado 20 de enero, tanto Tiffany como Ivanka llevaban vestidos blancos, pero mientras la hija predilecta de Trump fue alabada por su buen gusto, Tiffany pasó desapercibida.



“Mis hermanos y hermana han logrado tanto en sus vidas”, dijo Tiffany en una entrevista con Oprah Winfrey cuando tenía 17 años.



“Pero yo estoy creciendo, y aprendiendo. Es un estilo de vida distinto, California contra Nueva York”. Y remató: “Quiero que se me dé la oportunidad de crecer y ser simplemente Tiffany, no Tiffany Trump”. Hasta ahora, lo ha conseguido, para bien o para mal.