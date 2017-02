Ojo: "El Buki" se cambia al CUM

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este fin de semana se pronosticaron lluvias y un mal tiempo para Sonora, por lo que, para mayor comodidad de todos los que adquirieron su boleto para ver a "El Buki" celebrar sus 40 años de trayectoria artística, Mátalas Callando Producciones anunció que el concierto que se llevará a cabo este sábado 18 de febrero a las 21:00 horas se cambiará al Centro de Usos Múltiples, y no en Expo Fórum como estaba estipulado originalmente.



"Confirmamos la información de la lluvia con Protección Civil y los Bomberos, y para evitar que se mojen o que las personas estén incómodas, se logró cambiar el concierto de Expo Fórum al CUM; misma fecha y mismo horario", dijo Daniela Cota, coordinadora de prensa de Mátalas Callando.



"Los lugares de los asientos sí se van a respetar, siguen siendo los mismos, lo único que cambia es que en vez de ser en Expo Fórum va a ser en el CUM", confirmó.



Marco Antonio Solís se presentará en Hermosillo este sábado 18 de febrero en el marco de su tour "40 años de trayectoria" donde hará un repaso entre los éxitos de su largo repertorio musical como "Tu cárcel", "A dónde vamos a parar", "Si no te hubieras ido", "Más que tu amigo", "Dónde estará mi primavera", "O me voy o te vas", entre otros temas más.



Adquiere tus boletos en Sonora Ticket, Hotel Araiza Inn, Auditorio Cívico del Estado, Ahorro cel (Plaza Sahuaro), Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Municipal de Guaymas, con precios de 690, 1380, 1690, 2180, 2490, 2780 y 2990 pesos.