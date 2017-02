El tamaño sí importa para Ximena

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vivi está perdidamente enamorada de su jefe, Diego, con quien, según ella, no tiene ninguna oportunidad. ¿La razón? No puede alcanzar los estándares de belleza de las mujeres con las que él suele salir. De forma inesperada el mundo de ambos colisionará y hará que ambos cambien su perspectiva del amor.



Ximena Ayala dio vida al personaje de "Vivi" en la nueva película mexicana "El tamaño sí importa", dirigida por Rafa Lara.



"Fue un proyecto muy divertido. Mi personaje es una chava que está locamente enamorada de su jefe y piensa que es un amor imposible porque está fuera de su alcance, porque no pertenece al estereotipo de belleza al que él aspira, osea chicas súper guapas y altas, pero la vida le da una oportunidad para poder demostrarse lo contrario", dijo Ximena Ayala en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Es una mirada muy sensible del director respecto a las mujeres, de cierta forma a nuestras inseguridades y talones de Aquiles. A veces las revistas o los medios de comunicación nos ponen frente a un estándar de belleza imposible y nos hacemos menos por no pertenecer a ese estereotipo. Creo que esta película trata este tema de una forma muy divertida y fresca", continuó.



Salto a la comedia



Ximena Ayala ya tiene una trayectoria artística que la precede con películas como "Perfume de violetas", "Malos hábitos", "Bajo el mismo cielo" y más. La ganadora del Premio Ariel confesó que fue un paso muy difícil para ella saltar del drama a la comedia, y romper con los personajes que conmueven para adaptarse a otro rol que divierta a la audiencia.



"Es una película que teníamos muchísimas ganas de hacerla desde hace mucho tiempo. Es una comedia romántica, con una idea fresca y una esencia que me permitió mostrarle al público otros colores que tengo, más pastel, que normalmente no podrían ver de mí en películas más dramáticas", agregó.



"Me puse algo nerviosa por el cambio del género. Me desarrollo más en el drama y este salto a la comedia fue muy fuerte. Estaba preocupada de no hacerlo bien, porque es más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír, pero cuando escuché cómo estaba conformado el casting me llené de seguridad porque compartí escena con actores y actrices que yo respeto mucho", finalizó.