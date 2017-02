Karina Catalán brinda "a tu salud"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Karina Catalán llega desde Mexicali, Baja California, para llevar al mundo su música un poderoso mensaje de empoderamiento femenino. La cantante, lanza su nuevo tema "Qué lástima me das" cuyo videoclip ya está disponible en Youtube.



"Creo que el género regional mexicano está en un momento de trascendencia donde evolucionamos muchísimo y en esta ocasión, con el equipo de la disquera logramos una versión acústica-banda sinaloense y pop. Ya estamos colocados en el chat posición 50° a nivel Nacional de los más sonados. Estoy con muchísimas ganas de seguir llegando a los corazones de mi pueblo mexicano", dijo Karina Catalán a EL IMPARCIAL.



"Siempre he pensado que las mujeres tenemos una sensibilidad más peculiar que los hombres y no por nada damos a luz; por eso este tema siempre es el favorito del público femenino. Es una canción que te ayuda mucho a desahogarte y es fuerte, porque habla de lo bonito que es el karma, que las cosas se te regresan cuando actúas de mala forma", continuó.



Este sencillo forma parte de su disco "A tu salud", de la mano de la disquera ReMex Music.



"Como dice el título, es un disco para dedicar para el desamor, a la sensibilidad, para levantarte y me gusta mucho porque tardé mucho en la selección de canciones", agregó.



"Ahorita lo tenemos disponible en plataformas digitales y el videoclip ya lo lanzamos, está en Youtube. Viene una etapa muy padre para mí porque es la primera vez que voy a trabajar de la mano de una compañía disquera muy grande. Tengo dos años con este disco pero apenas lo andamos dando a conocer adecuadamente", finalizó.