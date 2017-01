Sólo hay tres hijos: "Chente"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de tantas predicciones sobre el máximo exponente de la música ranchera mexicana, Vicente Fernández, el intérprete dijo que realmente, de salud se encuentra excelente, además de que a él no le saldrían hijos por doquier.



En entrevista para un programa hispano, le preguntaron si a él también le empezarían a salir hijos por doquier, y muy serio Fernández contestó que no, que él sólo tiene a sus tres hijos Gerardo, Vicente y Alejandro. Además de su hija Alejandra, quien en realidad es la sobrina de Cuca, su esposa, a quien cuidaron desde chiquita y la adoptaron como hija. Que no hay más.



Le cuestionaron si se lanzaría como político y dijo que no, porque quebraría al país, ya que él no sabe nada del tema. Por último, añadió sobre la vez que quiso presentarse en Bellas Artes, donde además de negarle el permiso, le dijeron que su género no era para el lugar.