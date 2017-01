Diego Luna presume romance

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Diego Luna fue captado en actitud muy cariñosa con la modelo británica Suki Waterhouse, en Tulum, Quintana Roo.

La página web TMZ publica imágenes del protagonista de “Rogue One” tomando de la mano y besando a Suki.



Ahora no se sabe el estatus de su relación y no se les había captado juntos.



Suki Waterhouse mantuvo un romance con el actor Bradley Cooper, quien ahora espera un hijo con la modelo rusa Irina Shayk. Diego Luna tiene dos hijos con la actriz Camila Sodi.



Esta no es la primera ocasión que la pareja es captada en situaciones romántica, porque en Los Ángeles y en Londres, donde él filmó “Star Wars”, fueron vistos muy acaramelados.



Estas imágenes en su momento fueron difundidas en mayo pasado por un programa de Telemundo, se ve a la pareja recorriendo calles de Hollywood de manera muy romántica.



En ese momento se desconocía quién era la misteriosa rubia que había conquistado al mexicano. Sin embargo, hace unos días el Daily Mail publicó fotografías de la pareja besándose mientras esperaban un taxi en calles de Londres, imágenes con las que se confirmó el romance de estos famosos.



La pareja se conoció a principios del 2016 durante el rodaje de la cinta “The Bad batch”, en Texas.