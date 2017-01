A caballo conquista Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de casi un año de su última presentación en Hermosillo, José Manuel Figueroa regresó a tierra sonorense, en esta ocasión, con el fino trote de sus equinos para ofrecer un show en el hipódromo la helada noche del domingo 15 de enero. Con micrófono en mano, vestido con pantalón negro, sombrero y saco azulado y brillante; afloró unasonrisa cuando entró cabalgando su equino de pelaje negro y crin oscura mientras abría su show con su tema "A caballo".



"Me siento emocionado, la verdad. Vamos a echarle ganas, a trabajar y ver cómo responde la gente con este nuevo show de caballos", dijo José Manuel Figueroa en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Gracias a Dios, estoy enfocado realmente en darle al espectador lo que se merece la gente aquí. La verdad vienen muy cansados los caballos, un tiro muy largo la verdad pero aquí andamos", continuó.



Carismático, sonriente e incluso un poco coqueto con muchas de las fanáticas que se acercaron con el celular en mano para grabarlo, José Manuel ofreció al público hermosillense un espectacular show que protagonizó con los 8 caballos que, al ritmo de la música, bailaban y realizaban maniobras que, con gran proeza y habilidad, eran controladas por el también jinete.



Galope y música



La habilidad del protagonista de la serie "Por siempre Joan Sebastian" al cabalgar a sus equinos era tan impresionante, que no tuvo problema alguno en alternar el canto con la equitación y un simpático brindis que compartió con Carlos Espinoza durante una de sus canciones.



A un volumen aceptable para no asustar a los caballos, José Manuel Figueroa interpretó algunos temas musicales de su carrera como "A caballo", "Sin sal ni limón", "Ángel de virtudes", "No sé vivir sin ti" y aprovechó momentos para recordar la trayectoria artística de su padre con "Expulsado del paraíso", "Un cariño como tú", "Secreto de amor", "El primer tonto", entre muchas otras más.



Con la compañía del público de todas las edades, José Manuel logró que Hermosillo se quitara el sombrero y brindara con él para armonizar una agradable noche de domingo al ritmo de su música y los trotes de sus hábiles caballos.



El hijo de Joan Sebastian regresará a Hermosillo el próximo 7 de mayo en el marco del Palenque de la Expo Gan Sonora 2017; con precios de 250, 400 y 600 pesos la entrada. Quédate al pendiente de las redes sociales de EL IMPARCIAL para conocer la fecha de preventa.