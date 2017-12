Patrick Dempsey inaugurará el primer Festival de Series de Cannes

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

El actor Patrick Dempsey, que logró gran notoriedad gracias al drama médico de ABC "Grey's Anatomy", será el responsable de inaugurar el primer Festival de Series de Cannes el 7 de abril de 2018.



En el evento se realizará el estreno mundial de la producción televisiva "The Truth About the Harry Quebert Affair".



Se trata de una producción de diez capítulos, basada en el exitosa novela del suizo Joël Dicker, "La verdad sobre el caso Harry Quebert", y dirigida por Jean-Jacques Annaud, director de El nombre de la rosa. Dempsey da vida a un conocido escritor que se encuentra atrapado en un caso de asesinato de una muchacha desaparecida hace años.



Ben Schnetzer ("Snowden") y Kristine Froseth ("Junior") le acompañan en el reparto de esta miniserie, que inaugurará la competición oficial de este certamen pionero, aunque la producción se mostrará fuera de concurso.



El Festival Internacional de Series de Cannes se desarrollará entre el 4 y el 11 de abril del próximo año, de forma paralela al MIPTV, el mercado internacional de contenidos para televisión y contenido digital.



La gran cita del sector se desarrolla en el mismo palacio en el que se celebra el Festival de Cine de Cannes. En su primera edición contará con una competición internacional y la actriz danesa Sidse Babett Knudsen, protagonista de la serie "Borgen", quien será la madrina del evento.



Fuente: GDA / El Mercurio