José José quiere dejar pronto el hospital

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de los rumores sobre que la salud de José José corría peligro, su asistente Laura Núñez afirmó que el cantante, además de disciplinado, se muestra de buen humor y empeñado en mejorar para abandonar pronto el hospital.



“José José está muy bien. Lamentablemente esa revista alborota con chismes. El señor ingresó pero no como ellos dijeron ni por lo que dijeron”, puntualizó.



Y agregó: “José sí está aquí pero ingresó por un problema inmunológico que hay que reforzar. Estaba manejando un peso muy bajito y él tenía que tener una vacuna para evitar una neumonía en primer grado.



Está bien gracias a Dios”. Detalló que el cantante ha seguido al pie de la letra las indicaciones de los doctores.



“Él sigue internado, ahorita ya le están acomodando los niveles de insulina, obviamente al quitarle el tumor el páncreas quedó dañado, entonces ya no tiene la función al 100%”, indicó Núñez.



La publicista enfatizó que el humor de El Príncipe de la Canción sigue intacto. “Los pronósticos desde que le diagnosticaron el cáncer no eran favorables pero bendito Dios su estado de ánimo lo ha llevado hasta estos límites”.



Además de ser visitado por sus hijos, subrayó que antes de estar internado, el artista seguía de cerca el proceso de la serie sobre su vida. “Revisa los capítulos hasta donde se le permite, mira las locaciones, estuvimos en los estudios Churubusco cuando se grabó lo del Festival OTI”.