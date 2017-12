Ernesto cabalga en el escenario

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.



No, no se trata de Don Quijote de la Mancha, es Ernesto D´Alessio, quien desde este jueves se ha metido en la piel del personaje creado por Miguel de Cervantes Saavedra para presentarse en la puesta en escena El hombre de la Mancha.



D´Alessio físicamente dista mucho del personaje de la literatura española, pero para poder interpretarlo tuvo que trabajar arduamente.



Fueron pocos días los que tuvo para prepararse; dijo en su función debut que, mientras sus compañeros tuvieron meses para meterse en el popular personaje, él tuvo días.



Tuve tres semanas para prepararme, el proceso de mis compañeros que lo han interpretado duró dos meses, yo lo tuve que vivir en tres semanas y todos han sido una familia increíble, han sido muy generosos. Los admiro y quiero darles las gracias por su apoyo, por darme la mano”, dijo.



Para poder interpretar al protagonista de la obra que se presenta los fines de semana en el Teatro San Rafael, Ernesto se desprendió de su imagen de galán y tuvo que ocultar su ejercitado cuerpo para convertirse en un anciano de larga y canosa barba.



Lo que brilló durante la noche fue su voz, reconocieron los presentes, entre quienes se encontraba su esposa y sus hijos.



“Tuve que construir a mi Cervantes y a mi Quijote, pero el efecto en el público siempre tiene que ser el mismo. Es decir, que salgan de aquí creyendo, soñando”, señaló.



Visiblemente emocionado, el actor de 40 años agradeció la oportunidad que le han dado al protagonizar este reestreno de la obra y señaló que al igual que Cervantes Saavedra y su personaje Don Quijote, el también se considera un soñador y cree que aun se puede vivir en un mejor país.



“Quiero pensar que la gente saldrá de aquí creyendo que se puede vivir en un México justo, con igualdad de oportunidades. Que los sueños que se habían perdido se pueden recuperar y uno puede salir de aquí otra vez soñando”, añadió.