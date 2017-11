LAS VEGAS,Nevada(AP )

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy, que se entregaron el jueves en Las Vegas.



GENERAL

—Grabación del año: “Despacito”, Luis Fonsi con Daddy Yankee.

—Álbum del año: “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

—Canción del año: “Despacito”, Luis Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee, compositores (Luis Fonsi con Daddy Yankee).

—Mejor nuevo artista: Vicente García.

POP

—Mejor álbum vocal pop contemporáneo: “El dorado”, Shakira.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Salón, lágrimas y deseo”, Lila Downs.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Despacito (remix)”, Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber.

—Mejor álbum de música urbana: “Residente”, Residente.

—Mejor canción urbana: “Somos anormales”, Residente.

ROCK

—Mejor álbum de rock: “La gran oscilación”, Diamante Eléctrico.

—Mejor álbum pop/rock: “Mis planes son amarte”, Juanes.

—Mejor canción de rock (EMPATE): “Déjala rodar”, Diamante Eléctrico; “La noche”, Andrés Calamaro.

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Jei Beibi”, Café Tacvba.

—Mejor canción alternativa: “Amárrame”, Mon Laferte.

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Salsa Big Band”, Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Ni un paso atrás”, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.

—Mejor álbum tropical contemporáneo: “Bidimensional”, Guaco.

—Mejor álbum tropical tradicional: “To Beny Moré with Love”, Jon Secada con The Charlie Sepúlveda Big Band.

—Mejor álbum de fusión tropical: “Olga Tañón y punto”, Olga Tañón.

—Mejor canción tropical: “Bachata en Kingston”, Vicente García. CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “A la mar”, Vicente García.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música banda: “Ayer y hoy”, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

—Mejor álbum de música tejana: Debido al bajo número de inscripciones, esta categoría no será premiada este año.

—Mejor álbum de música norteña: “Piénsalo”, Los Palominos.

—Mejor canción regional mexicana: “Siempre es así”, Juan Treviño.

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Spain Forever”, Michel Camilo & Tomatito.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Musas (Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade.

—Mejor álbum de tango: “Solo Buenos Aires”, Fernando Otero.

—Mejor álbum de música flamenca: “Memoria de los sentidos”, Vicente Amigo.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Dance of Time”, Eliane Elias.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Momentos”, Alex Campos.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Acenda a sua luz”, Aline Barros.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Troco Likes ao vivo: Um filme de Tiago Iorc”, Tiago Iorc.

—Mejor álbum de rock en lengua portuguesa: “Jardim - Pomar”, Nando Reis.

—Mejor álbum de samba/pagode: “+ Misturado”, Mart'nália.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Dos navegantes”, Edu Lobo, Romero Lubambo, Mauro Senise.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Daniel”, Daniel.

—Mejor álbum de música de raíces brasileñas: “Ao vivo - Melodias do Sertão”, Bruna Viola.

—Canción en lengua portuguesa: “Trevo (TU)”, Ana Caetano y Tiago Iorc, compositores (AnaVitória con Tiago Iorc).

NIÑOS

—Mejor álbum de música para niños: “Marc Anthony for Babies”, varios artistas.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Música de composiciones costarricenses Vol. 2”, Eddie Mora dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Sonata del Decamerón negro”, Leo Brouwer, compositor (Mabel Millán).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “El orisha de la rosa”, Carlos Dussán, Juliana Jaramillo, Juan Felipe Martínez y Claudio Roncoli, directores de arte (Magín Díaz). PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Mis planes son amarte”, Josh Gudwin, mezclador; Tom Coyne, masterizador (Juanes).

—Productor del año: Eduardo Cabra. VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Despacito”, Luis Fonsi con Daddy Yankee; Carlos R. Pérez, dirección; Joanna Egozcue y Roxy Quiñones, producción.

—Mejor video musical versión larga: “Musas, el documental”, Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari, dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.