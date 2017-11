El reggaetón tiene cosas muy positivas: Fernando de la Mora

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El reconocido tenor Fernando de la Mora está convencido de que la música tiene poderes curativos, incluso el reggaetón que es tan popular actualmente, esta declaración fue hecha durante el anuncio del concierto a beneficio de la Fundación Comparte Vida, que se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes.



“Eso siempre lo he creído, la música es una de las medicinas maravillosas, porque es parte de las expresiones positivas del ser humano. También el reggaetón tiene cosas muy positivas, no soy muy fan del género pero sí de la gente que se alegra con él, y cuando oyes canciones como 'Despacito' es darle gracias al cielo, porque la gente sonríe con una canción así y ha sido tan positiva como cualquier medicina para curarle el alma a mucha gente. Se te puede enfermar el cuerpo de lo que sea, pero cuando se te enferma el alma ¡aguas!”.



A pesar de que ha habido personalidades como Aleks Syntek, que se han manifestado en contra del género urbano, De la Mora señaló que lo que ve mal es que la gente lo escuche exclusivamente, dejando a un lado como la ópera, el rock hasta el bolero, porque se limita al espíritu de alguna manera.



Fernando de la Mora se reunió con los medios de comunicación la tarde de ayer, acompañado de miembros del patronato de al Fundación Comparte Vida, para dar a conocer los pormenores del concierto anual que él realiza desde hace 14 años en pro de esta organización, que promueve la donación voluntaria de células madre y médula ósea, que permitirá que cientos de pacientes de leucemia y otras enfermedades de la sangre, en su mayoría niños, tengan una nueva esperanza al ser trasplantados.



"Es un repertorio de buena música de Navidad, voy a compartir el escenario son la soprano Bárbara Padilla, cantaremos canciones como Blanca Navidad, The Chrismas Song, Noche de Paz, entre otras, son alrededor de 15 temas de estilo navideño y unas melancólicas que van de acuerdo con este concierto”, comento Fernando de la Mora sobre este recital que lleva por título Compartiendo Vida en Navidad, donde además lo acompañará la Orquesta Sinfónica del Mexiquense y el Coro de la OSEM, bajo la dirección de Manuel Flores.