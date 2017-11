Revelan nombre de la secuela de 'Animales fantásticos'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La espera acabó. Finalmente el sitio Pottermore, web oficial sobre el mundo creado por J.K. Rowling, reveló el título final de la secuela de "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos", película protagonizada por el ganador del Oscar Eddie Redmayne ("La teoría del todo").



La continuación de la historia que sigue al mago Newt Scamander se estrenará en 2018 bajo el título de "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ("Los crímenes de Grindwelwald").



La producción que cuenta con el actor británico como protagonista, sumó a su elenco, entre otros, a Jude Law ("Regreso a Cold Mountain"), quien interpretará a una versión joven de Albus Dumbledore.



Justamente, el título de la película hace referencia a Gellert Grindelwald, quien fue encarnado sorpresivamente por Johnny Depp en la primera entrega, uno de los magos más tenebrosos de la saga que inició J.K. Rowling con "Harry Potter".



Tras ser apresado por las autoridades de la magia de Estados Unidos, el malvado hechicero escapa y comienza su búsqueda de "adeptos para su causa", según indicó Pottermore. Sus intenciones son que los magos de "raza pura" dominen el mundo.



La producción de Warner Bros. también contará con el regreso de Katherine Waterston, Dan Fogler, Allison Sudol, Ezra Miller y Zoë Kravitz. Entre las nuevas guras destaca el actor Callum Turner, como el hermano del protagonista, y Law. "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" se estrenará en Estados Unidos el 16 de noviembre de 2018.