Netflix publica primera foto de la serie de Luis Miguel

♫ Nuestro destino es así ♫



Netflix compartió en su cuenta de Twitter la primera fotografía de la serie de Luis Miguel, historia que será protagonizada por Diego Boneta.Boneta aparece en el centro de la instantánea junto de la producción, la bioserie oficial del cantante mexicano será transmitida por este servicio de streaming.Junto a la foto, se lee: "Nuestro destino es así. Este es el cast de #LuisMiguel la serie. Solo en Netflix para Latinoamérica y España".La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagonizan también los actores Óscar Jaenada y Camila Sodi, entre otros, comenzó filmaciones en la Ciudad de México.Producida por Gato Grande Productions, en unión con Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc (MGM), está prevista a estrenarse de manera exclusiva en Netix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo año, se indicó en un comunicado de prensa.Diego Boneta protagoniza el programa dando vida a Luis Miguel; Oscar Jaenada, interpreta al papá de Luis Miguel, Luis Rey, y Camila Sodi, reconocida actriz y cantante quien ha participado en numerosas películas taquilleras, será la novia de Luis Miguel.Paulina Dávila, quien ha trabajado en importantes películas y producciones televisivas, le da vida al primer amor de Luis Miguel. Juan Pablo Zurita, uno de los influencers más importantes de América Latina, será Alex, hermano del afamado cantante.La serie también contará con el actor argentino César Bordón como Hugo López, Vanessa Bauche como la directora de prensa Rosy Esquivel, y el actor Andrés Almeida como el contador Armando Serna.Recientemente, Boneta expresó que está sumamente comprometido con este proyecto que está supervisado por Luis Miguel.“Con la serie estoy como loco, vengo llegando de grabar el sound track, cantaré todos los temas en los mismos tonos que él, lo cual ha sido un reto enorme.Estoy tomando con mucha seriedad y disciplina, pasándola bien, ha sido un gran aprendizaje”, precisó.Aunque no comentó otros detalles, pues asegura que no le permiten informar más, Boneta indicó que lleva meses preparando su personaje inspirado en el intérprete de “La incondicional”.