Teatro londinense recibe denuncias contra Kevin Spacey

LONDRES, Inglaterra(AP )

El teatro londinense Old Vic informó que ha recibido denuncias de "conducta inapropiada" por parte de Kevin Spacey. La institución dijo el jueves que las 20 denuncias abarcan incidentes ocurridos entre 1995 y 2013 y que todas fueron presentadas por con hombres. Van desde conductas que hicieron a sentirse "incómodos" hasta contacto físico "sexualmente inapropiado". No hay denuncia alguna de violación.



"Durante el período de Spacey como director artístico, el Old Vic estuvo en la posición singular de tener al timón a una estrella de Hollywood alrededor de cual había surgido un culto de personalidad", dijo el teatro en un comunicado.

"La investigación halló que su fama y su estatus en el Old Vic pudo haber inhibido a mucha gente, en particular a los jóvenes, de sentir que tenían el derecho de hacer una denuncia".



Spacey, célebre por sus obras en teatro y cine, es una de las estrellas más famosas que ha caído en desgracia desde que el diario The New York Times y la revista The New Yorker publicaron denuncias hechas contra el empresario Harvey Weinstein por abuso y acoso sexual. Los artículos generaron una ola de acusaciones de inconducta sexual hacia figuras públicas.



Spacey además ha sido despedido de la serie de televisión "House of Cards" y se quedó sin publicista y sin mánager.



Las denuncias se descubrieron a raíz de la investigación realizada por un bufete de abogados en octubre, a solicitud del teatro, sobre la conducta de Spacey cuando era director artístico de la entidad entre 2004 y 2015.



Richard Miskella, socio en la firma de abogados Lewis Silkin, que encabezó la pesquisa, dijo que la firma invitó a Spacey a participar en la averiguación, "pero no hubo respuesta".



Miskella dijo que no halló evidencia alguna de que reinaba un clima de suspicacia contra Spacey en el Old Vic.



"No era algo de conocimiento común", explicó.



La directora ejecutiva del Old Vic, Kate Varah, dijo que "es una época muy decepcionante" y ofreció disculpas a las víctimas.