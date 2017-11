Wonder muestra el poder extremo de la bondad: Julia Roberts

LONDRES, Inglaterra(AP )

"Wonder" pudo haberse diseñado como un antídoto para los titulares.



Es una película plenamente positiva sobre la importancia de la bondad.



Basada en la exitosa novela juvenil de R.J. Palacio, la cinta sigue a Auggie Pullman, un niño con deformidad craneofacial que da ansioso sus primeros pasos hacia un mundo intimidante.



Al igual que Auggie al atravesar las puertas de su nueva escuela, los espectadores podrían sentir aprehensión por lo que les espera. Pero en las manos del director Stephen Chbosky, esta historia sobre aceptar las diferencias busca consolar en lugar de perturbar.



Julia Roberts, quien interpreta a la madre de Auggie, Isabel, dijo que algunos espectadores incluso han calificado como revolucionaria esta pieza de entretenimiento sano para la familia.



"Supongo que hemos llegado a un estado tan lúgubre en el mundo que una pequeña oferta tan dulce como esta es como un puñado de revolucionarios", dijo Roberts a The Associated Press durante una entrevista junto a su esposo de la pantalla, Owen Wilson.



"Pienso que todo el mundo quiere sentirse bien", dijo la actriz. "Y realmente nos hemos metido en este lodazal y este hábito y deporte de lo negativo. Quizás por eso el libro me conmovió tanto. Siento que soy una optimista tan innata, una persona feliz. Y entonces las noticias, el mundo, es como un rociador gris".



"Wonder" pretende servir de abrillantador.



Auggie, interprpetado por un niño de 11 años prematuramente equilibrado, el astro de “Room” Jacob Tremblay, es un niño de 10 años que ama la ciencia y "Star Wars". Se ha sometido a 27 cirugías por su compleja condición y ha crecido acostumbrado a que los extraños se le queden mirando.



Educado en casa por su madre, una artista que ha puesto su carrera en pausa para cuidar de él, también vive con su amoroso pero a veces desconcertado padre (Wilson) y una hermana adolescente (Izabela Vidovic) que se siente marginada por la atención de sus padres a las necesidades de Auggie.



Superando sus temores, los padres deciden que quinto grado es el momento de Auggie para comenzar a ir a la escuela. Entre los salones de clase y los lockers de una lujosa escuela privada, el niño enfrenta una pista de obstáculos de ignorancia, acoso, lealtad y amistad que tocarán la fibra sensible de muchos pequeños — y adultos que recuerdan las incómodas mariposas en el estómago ese primer día de clases.



Roberts dijo que ella y sus tres hijos, de 10 a 12 años, habían leído y adorado la novela de Palacio de 2012, que vendió más de 5 millones de ejemplares y generó una serie de historias derivadas.



En lo particular le gustó el modo en que Palacio cambia entre el punto de vista de Auggie y los de los otros personajes, una estructura que el filme también adopta.



"Me pareció una manera sutil de enseñar que hay tantas maneras diferentes de ver las cosas", dijo.



El otro mensaje de "Wonder" es que la bondad es una opción que además requiere práctica.



Wilson dice que le recuerda a una cita atribuida a Abraham Lincoln que engalana un edificio de Los Ángeles: "La mayoría de la gente es tan feliz como decide serlo".



"Claro que sí, es una decisión. Y lo mismo sucede con la bondad", señaló. "Con suerte comienza a convertirse más en un hábito, pero uno puede tomar la decisión".



Admite, sin embargo, que no siempre funciona.



"A veces puedo verme a mí mismo desde arriba: 'Estoy actuando como un patán'", dijo Wilson. "Puedo verme a mí mismo hacerlo, pero a veces se siente demasiado bien como para parar. Es como comer papas fritas, simplemente lo hago. Lo pagaré después. Diré ‘lo siento’ mañana".



Roberts se ríe. Fuera de cámara, el par guarda algo de la relación afectuosa pero exasperada que presenta en la pantalla.



Roberts dice que ella y Wilson desarrollaron rápidamente una buena relación con sus hijos en el filme. Se deshace en elogios para Tremblay, quien tuvo que personificar la vulnerabilidad de Auggie, su frustración y su fortaleza.



"Conocimos a Jacob una vez como Jacob y entonces era simplemente Auggie", dijo Roberts. "Sentí que cuando llegó al plató como Auggie fue como que, 'Epa, ahí está nuestro hijo. Te hemos estado esperando. Ven acá'".



"Wonder", que se estrena el viernes en Estados Unidos y en el Reino Unido el 1 de diciembre, es el tipo de película familiar para la temporada de fiestas que uno pensaba que ya no se hacían. Roberts ríe al decir que es inusual tener "un elenco entero de humanos", en lugar de extraterrestres o superhéroes.



Algunos podrían encontrar sus ingredientes un tanto sosos, pero otros podrían recibir con beneplácito su mensaje positivo en un momento en que el lado feo de Hollywood es revelado en un torrente de acusaciones de acoso y abuso sexual.



Roberts dijo que cree en el dicho de que "las cosas empeoran antes de mejorar", pero no puede evitar preguntarse: "¿Qué tanto peor tiene que estar antes de que ocurra un efecto primavera?".



"Pienso que tiene que ser bueno, al final", dijo de la ola de revelaciones. "Es demasiado feo como para no tener un momento de contrapunto".