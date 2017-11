Residente tiene todas las de ganar en los Latin Grammy

LAS VEGAS, Nevada(AP )

Con su primer álbum como solista post Calle 13, Residente tiene todas las de ganar este jueves en los Latin Grammy.



El astro puertorriqueño encabeza la lista de nominados con nueve candidaturas que incluyen álbum, grabación y canción del año. La sensación colombiana Maluma le sigue con siete menciones, mientras que Shakira cuenta con cinco.



"Significa mucho", dijo Residente en una entrevista reciente con The Associated Press sobre las nominaciones. “Para cualquier artista es difícil irse solo tras trabajar en una propuesta como Calle 13,... así que en ese sentido para mí fue maravilloso”.



La entrega de los Latin Grammy, en su 18va edición, llega en momentos en que muchos latinos se preguntan si tienen algo que celebrar este año, cuando han sentido los efectos de la propuesta migratoria del presidente Donald Trump y sus comunidades han sido destruidas por desastres naturales. La Academia Latina de la Grabación ha anunciado actuaciones de Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Maluma y Residente, entre muchas otras estrellas.



Con cinco nominaciones Juanes podría romper el récord que mantiene con Calle 13 en la ceremonia, que se transmitirá en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Ambos han ganado hasta la fecha 21 gramófonos dorados.



El megaéxito de Fonsi y Daddy Yankee "Despacito" cuenta con cuatro candidaturas: a grabación y canción del año, así como a mejor fusión/interpretación urbana por su remix con Justin Bieber y mejor video musical versión corta por su clip. El video, el más visto en la historia de YouTube con más de 4 mil 300 millones de vistas desde su lanzamiento en enero, resalta el colorido y la belleza de la isla de Puerto Rico, devastada por el huracán María en septiembre.



Los latinos este año también tuvieron que lidiar con los efectos del huracán Irma, que pasó por Florida, Cuba, Puerto Rico y otras partes del Caribe; y con el huracán Harvey en Houston, que alberga la tercera población mexicana más grande en Estados Unidos.



En México, un potente sismo sacudió al país el 19 de septiembre y dejó 369 muertos, 228 de ellos en la capital, donde 38 edificios colapsaron. La Academia Latina de la Grabación se vio obligada a postergar una semana el anuncio de las nominaciones ante los desastres naturales.



Al preguntarle la AP si alguna de las piezas nominadas tenía para él un significado especial, Residente mencionó “Hijos del cañaveral”, contendiente a mejor canción tropical que escribió para Puerto Rico.



Su álbum homónimo, que salió a la venta el 31 de marzo, incluye 13 canciones que escribió y grabó a lo largo de dos años en los que viajó por las tierras de origen de algunos de sus ancestros, basado en una prueba de ADN.



La gala de los Latin Grammy comienza a las 20:00 hora del Este (0100 GMT del viernes) y es antecedida por la clásica alfombra roja. La mayoría de los premios, sin embargo, se reparten cuatro horas antes en la llamada Premiere, que se transmite vía streaming por LatinGrammy.com and Univision.com/LatinGrammy.