Celebra sus "bodas de oro" con Los Ángeles

El joven Plácido Domingo de 26 años se posó por primera vez en el escenario del Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, California, como el protagonista de la ópera “Don Rodrigo”.



Después de 50 años, el tenor festejará en el mismo recinto el aniversario de aquella presentación con un concierto que ofrecerá el próximo viernes 17 de noviembre a las 19:30 horas.



En el marco de esta celebración, Domingo se acompañará de invitados, ya consagrados en la industria del canto operístico, como el barítono sonorense Arturo Chacón Cruz y los tenores y sopranos Mario Chang, Michael Fabiano, Ermonela Jaho, Ana María Martínez y Liudmyla Monastyrska.



Estrellas invitadas



Además de intérpretes operísticos, el tenor español tendrá como invitados a cantantes y artistas del cine, el teatro y la televisión como Uzo Aduba (Orange is the New Black), Garth Brooks (músico de country) y Kristin Chenoweth (Descendientes).



Para musicalizar esta icónica presentación, Plácido Domingo se acompañará de la Orquesta de Opera de Los Ángeles, dirigida por James Conlon, director artístico de la compañía Richard Seaver.



Adopta a Los Ángeles



Fue el 17 de noviembre de 1967 que Plácido Domingo se presentó por primera vez en el Dorothy Chandler Pavilon, durante su tour con la Ópera de Nueva York en la puesta escénica “Don Rodrigo” del compositor Alberto Ginastera.



En aquel entonces, unas cuantas personas reconocieron al tenor español, sin imaginar que cincuenta años después se convertiría en uno de los cantantes de ópera más icónicos de todos los tiempos; reconocido como uno de los “Tres grandes tenores” junto con Luciano Pavarotti (fallecido en el 2007) y José Carreras.



Desde 1986 que inauguró la Ópera de Los Ángeles con la producción de “Otello”, ha conducido 101 performance de 18 puestas de canto lírico e interpretado 32 papeles diferentes. También se le conoce por apoyar el talento de los nuevos artistas con su programa “Domingo-Colburn-Stein Young Artist Program”.



Actualmente es el director general de la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Ángeles; además de tener las distinciones de la Orden del Imperio Birtánico y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio; así como la Orden del Águila Azteca por parte del gobierno mexicano debido a su gran labor para ayudar a los damnificados del terremoto de 1985.