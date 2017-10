Joe Jonas se compromete con Sophie Turner

(AP )

She said yes. Una publicación compartida por J O E J O N A S (@joejonas) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 10:39 PDT

El cantante Joe Jonas está comprometido con la estrella de "Game of Thrones" Sophie Turner.Turner y Jonas compartieron la misma fotografía en Instagram el domingo, en la cual aparece la mano de ella con un anillo de diamante encima de la mano de él. Turner puso en el pie de foto “dije que sí” y Jonas “ella dijo que sí”.La actriz de 21 años ha interpretado el papel de Sansa Stark en "Game of Thrones" desde que tenía 15 años. También dio vida a Jean Gray en "X-Men: Apocalypse" del año pasado y retomará su papel en la secuela el próximo año.Jonas saltó a la fama con sus hermanos en la banda The Jonas Brothers. El músico de 28 años es el líder de la banda pop DNCE.