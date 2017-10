Inician las audiciones de La Voz… México

información relacionada Fotogalería "La voz...México" inició este domingo con las audiciones

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Anoche se estrenó una nueva temporada de La Voz… México, y con ello una vez más se abrió la oportunidad para que cantantes venidos de todas las regiones del país, puedan mostrar su talento y aspirar a convertirse en la nueva Voz México.



Para abrir la velada musical, los cuatro coaches de la emisión, Yuri, Carlos Vives, Maluma y Laura Pausini, fusionaron sus voces en una adaptación del tema Mi tierra.



Uno de los cambios que tendrá esta nueva edición de La Voz… México, es que los aspirantes que no consigan convencer a ningún coach, abandonarán el escenario sin que ninguna silla se voltee.



La primera participante de la noche encendió el escenario de La Voz… México con su pasión por la música, ella es Flor Amargo (30 años, Ciudad de México), quien dio una muestra de su arte urbano a través de los temas: La Llorona y Tú y yo. Flor decidió integrase al grupo de Carlos Vives, aunque también voltearon por ella Maluma y Yuri.



La siguiente intervención musical provocó la primera discusión entre los cuatro coaches, se trata de Elia Esparza (24 años, El Paso Texas), quien interpretó Side to side, y aunque un beso de Maluma pudo haber inclinado la balanza hacia el cantante colombiano, al final Elia sorprendió a Laura Pausini, pues la eligió como coach.



Fer Irigoyen, (34 años, Querétaro) participó en la segunda edición de La Voz… México y en este 2017 nuevamente puso a prueba su talento, pero ahora con otra actitud, pues pudo presumir que bajó 115 kilos. La melodía que lo llevó a integrarse al equipo de Carlos Vives fue El recuento de los daños.



Bubba Barsant (62 años, Ciudad de México) llenó de inspiración e ilusión el foro de La Voz… México al interpretar Old time rock and roll, y con él hizo girar las sillas de Yuri y Carlos Vives. Al final, el intérprete callejero de blues, prefirió a Yuri como su coach.



Acompañado por su guitarra, Johan Sotelo (27 años, Caborca, Sonora) interpretó Attention, y eso bastó para quedar dentro de la competencia, pues convenció a Laura Pausini y ahora ya forma parte de su equipo.



La siguiente intervención correspondió a Emma Calo (25 años, San Luis Potosí), protagonista de un video que se hizo viral, mientras cantaba opera en la calle; ella eligió Oh mio babbino caro para poner a prueba su talento y con él logró encantar a Vives, Pausini y Maluma; al final, su decisión se inclinó por Laura.



La nieta de Pedro Infante, Lupita Infante (30 años, Los Angeles California), puso a la consideración de los cuatro coaches su interpretación de Amorcito corazón, y además de convencerlos a todos, desató la primera gran batalla de esta velada, de la cual resultó vencedor Carlos Vives.



Martyn Rascón (20 años, Veracruz) hizo suyo el tema Acaríciame, y con ello logró conmover a Yuri y Maluma, pero antes decidirse por alguno de ellos dos, explicó que se presentó vestido como mujer, en parte por admiración a su madre y, además, dijo que no le importa que se refieran a su persona en cualquiera de los dos géneros. Finalmente le dio su voto de confianza a la cantante jarocha y ya forma parte de su equipo.



Cuando Julio Adrián Adame (26 años, Tijuana, Baja California) consiguió voltear las cuatro sillas, gracias a su interpretación de Todo a pulmón, conmovió hasta las lágrimas a Jacqueline Bracamontes, pero no fue la única enternecida, pues todos los coaches se sorprendieron al escuchar la historia de Julio, un sobreviviente de aneurisma cerebral; y particularmente esta historia llegó al corazón de Yuri, quien finalmente logró llevárselo a su equipo.



Con la participación de Julio concluyó la primera noche de audiciones; al final de esta etapa, cada coach deberá tener un equipo conformado por 12 voces. El próximo domingo a las 9 de la noche por, las estrellas, continuarán las audiciones de La Voz… México.