Hollywood dedica proyecto al cine latino en Los Angeles

LOS ÁNGELES, California(AP )

Guillermo del Toro, Edward James Olmos, Lourdes Portillo y Cheech Marin son algunos de los invitados especiales para un amplio proyecto de cine latino emprendido por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood.



“From Latin America to Hollywood: Latino film culture in Los Angeles, 1967–2017” incluye proyecciones, conversatorios, publicaciones y un sitio dedicado a explorar las influencias compartidas por los cineastas latinos en Estados Unidos y latinoamericanos, así como el trabajo que han creado o presentado en Los Ángeles durante el último medio siglo.



Del 16 de septiembre al 18 de enero la Academia presentará cintas como “Zoot Suit”, “Y tu mamá también”, “Amores perros”, “El laberinto del fauno”, “Fresa y chocolate”, además de celebrar el 30 aniversario de “Born in East L.A.” y “La Bamba” junto a sus directores y actores, muchos de los cuales charlarán con el público.



El proyecto es parte de una iniciativa artística encabezada por el instituto Getty en el sur de California, Pacific Standard Time: LA/LA.



Portillo, quien fue nominada al Oscar por su documental “Las madres de la Plaza Mayo” (1985), será la encargada de curar el proyecto.

“From Latin America to Hollywood” se enfoca en el ambiente social, cultural y político de la década de 1960 que desató los movimientos del cine chicano y el nuevo cine latinoamericano.



El programa también incluye 25 historias de cineastas destacados, como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Gregory Nava, Lucrecia Martel, Patricia Cardoso y Luis Valdez, con lo que el público tendrá la oportunidad de experimentar sus perspectivas de forma directa. Las entrevistas con los cineastas fueron filmadas entre mayo de 2014 y septiembre de 2016 y podrán ser vistas en la página de la Academia a partir del 15 de septiembre.



El proyecto cuenta con una página propia en la que se publicará un libro con las historias de los cineastas latinos y análisis de especialistas que podrá ser descargado en formato digital de manera gratuita.



Adicionalmente se presentará un simposio con tres paneles sobre la historia de los latinos en Hollywood; Los Ángeles y Latinoamérica en el nuevo cine, y la forma en la que las latinas experimentan Hollywood.



Los boletos para el simposio y las proyecciones estarán a la venta a partir del 5 de septiembre.