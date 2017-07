George A. Romero, el padre de los zombies modernos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El legado de Romero, quien murió a causa de cáncer de pulmón, reside en que sentó las bases de la dinámica zombie; aunque fue invitado nunca quiso dirigir un capítulo de The Walking Dead.



"Ellos me ofrecieron hacer un par de episodios de The Walking Dead, pero no quería ser parte de eso. Básicamente, es una teleserie con uno que otro zombie ocasional. Siempre usé a los zombies como un personaje para la sátira o la crítica política. Creo que eso está ausente en lo que está pasando ahora", afirmó Romero para la revista Time.



Fue así como entonces el padre moderno de los zombis nunca quiso ser parte del furor actual de los muertos vivientes.



George A. Romero murió hoy en Canadá a causa de cáncer de pulmón y fue gracias a "La noche de los muertos vivientes" que comenzó una era de terror de los zombies.







Según los expertos, el legado de Romero reside en que sentó las bases de la dinámica zombie. Cosas como dispararles en la cabeza, también sobre si te muerden quedas infectado y sobre todo que los muertos estaban regresando a la vida; esas eran las reglas.







Ninguna de sus otras películas tuvo el mismo furor y popularidad que La Noche de los muertos vivientes. "There's Always Vanilla" (1971), "Season of the Witch" (1972) y "The Crazies" (1973) fueron algunos títulos.



Sin embargo, Romero retomó la vida oscura con la cinta "Creepshow: El festín del terror", en donde trabajó con el texto de Stephen King y que luego sería una serie de televisión.







"Diario de los muertos", "Tierra de los muertos", "El día de los muertos" y "El amanecer de los muertos", son otros títulos en la carrera de Romero.