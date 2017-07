Maluma sí lee a Albert Camus

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de la polémica desatada por una imagen en la que aparece con un libro de Albert Camus, el cantante colombiano Maluma aclaró que sí lee al autor francés.La semana pasada la cuenta de Twitter de Literatura INBA usó la imagen del cantante para hacer una broma."Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis", escribió la dependencia en el tuit que se volvió viral y desató una ola de memes."Billboard" entrevistó a Maluma ante lo ocurrido y el colombiano explicó: "Yo había empezado a leerlo (el libro) el día que tomamos la foto. Fue un regalo de un amigo. Todavía no lo he terminado. Estoy a la mitad".