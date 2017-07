Debuta 'War for the Planet of the Apes'

NUEVA YORK, EU(AP )

Impulsada por buenas críticas, la cinta de ficción "War for the Planet of the Apes" debutó tumbó en las salas cinematográficas de Estados Unidos y Canadá y se colocó en la cima de la taquilla con unos 56,5 millones de dólares recaudados durante el fin de semana, tumbando del sitio privilegiado a "Spider-Man: Homecoming".



Aun así, la película abrió bien por debajo de la cinta previa de la franquicia, Dawn of the Planet of the Apes", que debutó en 2014 con 72,6 millones de dólares.



Aunque muchos esperaban una competencia más apretada, "Spider-Man" cayó al segundo sitio, con 45,2 millones de dólares, tras debutar en el primer puesto la semana previa.



Luego de tres semanas de proyecciones limitadas, la elogiada comedia romántica de Kumail Nanjiani "The Big Sick" se expandió a más salas el fin de semana y recaudó 7,7 millones de dólares.