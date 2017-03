"Spin-off" de Venom tiene fecha de lanzamiento para 2018

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A raíz del lanzamiento de Aquaman por parte de Warner Bros, para el 21 de diciembre de 2018, Sony ha aprovechado la oportunidad para anunciar que el "spin-off" de Venom verá la luz el 5 de octubre de 2018, según informó EW El estreno se produce sólo unos meses antes de que Sony lance su más reciente reinicio de Spider-Man, Spider-Man: Homecoming, que llegará a los cines el 7 de julio del presente año.Esta no sería la primera vez que el villano Marvel ha aparecido en la gran pantalla. En Spider-Man 3 de Sam Raimi, Topher Grace se puso el traje negro como Eddie Brock, un fotógrafo rival de Peter Parker (Tobey Maguire), que pronto se convierte en Venom.Un "spin-off" de Venom se había anunciado anteriormente en 2013, junto con el villano Sinister Six, pero la pésima actuación en The Amazing Spider-Man 2 detuvo estos planes.