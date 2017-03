Llevan La Bella y La Bestia a la calle

(GH)

James Corden reclutó a Dan Stevens, Josh Gad y Luke Evans para unirse a la producción de la compañía de teatro Crosswalk de La Bella y la Bestia en la calle de CBS durante The Late Late Show este miércoles, informó Rolling Stone Los tres actores retomaron sus papeles como la Bestia, LeFou y Gastón del próximo lanzamiento ‘live-action’ de Disney, mientras que Corden no sólo era el director exagerado de la compañía, sino también Bella.Después de un frenético ensayo en el estacionamiento, el programa se puso en marcha con Corden dirigiendo una actuación enérgica de "Bella" antes de que las luces cambiaran en el cruce. La compañía realizó las riesgosas actuaciones de "Gastón" y "Be Our Guest", con pitidos de coches sirviendo como aplausos.Para el final, Corden llegó al vestido de oro de Bella. Con un nervioso Stevens, la pareja bailó a la famosa balada de la película, "La Bella y la Bestia". Después de la actuación, Stevens sin aliento deliró: "A través de ese camino y en el otro lado estaba todo lo que amo sobre el teatro… y una gasolinera".