"Seré tu amante bandido"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de que el mes pasado Miguel Bosé aglomerara a un público mayor de 100 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, el "Amante bandido" está de regreso en Hermosillo para un concierto que ofrecerá esta noche a las 21:00 horas en el Centro de Usos Múltiples.



Entregado a su público mexicano en el marco de su gira "Estaré", Miguel Bosé habló para EL IMPARCIAL y destacó quées lo que más le gusta de la cultura de nuestro país.



"La gente y toda la diversidad. Haz de cuenta que llevo en este país 40 años que cumplo este año y lo que más he amado es la diversidad", dijo Bosé a EL IMPARCIAL.



El cantante adelantó cuáles son los cambios que hay en el show que dará hoy jueves 16 de marzo y que difieren del primer Palenque de su carrera que ofreció el año pasado en nuestra ciudad."Los sonorenses van a poder ver un poco del nuevo trabajo que he presentadoy que es una maravilla, la verdad. Es un recorrido de canciones de grandes éxitos, desde el principio hasta el ayer y una escenografía impactantísima. Va a gustar mucho este concierto", detalló.



"Esta gira durará muchísimo. Tendremos más de un año de conciertos y ya acabamos de arrancar. Tengo que estar atento para lo que pasará. Con las presentaciones me doy cuenta de qué canciones no están en su lugar, qué hay que cambiar, qué hay que añadir, qué es lo que encaja o no. Estoy ocupado 100% en mi gira y la promoción que le estoy haciendo", continuó.



Ser tú mismo



Admirado por muchos como una de las influencias más fuertes de la música hispanoamericana, Bosé dioun consejo a todos aquellos que deseen dedicarse a esta profesión:recomendó ser siempre fieles a su propio estilo y a sus ideas originales.



"Mi proceso creativo es hacer lo que siento, ser coherente, y simplemente recomponer y escribir todo hasta que el resultado me gusta y así año tras año", agregó."Yo les aconsejo que sean ellos mismos, que apuesten por su idea, por su música y por la diferencia. Que puedan creer que tengan su propio lenguaje, que sean pacientes, no se desesperen y que tengan mucha constancia. Esta profesión, como todas, tiene el componente del trabajo y la constancia y de la insistencia, y hace que las cosas al final se consigan", finalizó.



Los boletos para el concierto están a la venta en Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Araiza, Auditorio Cívico del Estado, Ahorro Cel Plaza Sahuaro, Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Cívico Municipal de Guaymas, con precios de 660, 1350, 1650, 1900, 2300, 2700 y 3300 pesos. Venta en línea en www.sonoraticket.com