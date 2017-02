Conan O'Brien pasea por el Centro Histórico de la CDMX

(SUN)

Here at one of the world's largest squares aka el zócalo. #ConanMexico Una publicación compartida de CONAN (@teamcoco) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 1:20 PST

El presentador estadounidense Conan O'Brien caminó por la calle de Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ante la sorpresa y curiosidad de quienes transitaban por ese lugar.O'Brien accedió a tomarse fotografías con la gente que se lo solicitaba y firmar autógrafos, así como platicar con algunas personas, mientras algunas cámaras lo seguían.En un momento, un hombre originario de Venezuela se acercó a él y se abrazaron. O'Brien bromeó con el hecho de que será ese país el que pague por el muro que desea construir Donald Trump entre México y Estados Unidos.Durante el paseo, O'Brien también se dio tiempo de acariciar a un perro que paseaba en el lugar.En su página oficial de Facebook compartió la transmisión en vivo durante su recorrido por el Centro Histórico de CDMX.El presentador llegó a nuestro país este jueves para grabar un especial de su show, que llevará por título “Conan Without Borders: Made in Mexico”.Para el programa contará con la presencia del actor Diego Luna y el ex presidente de México, Vicente Fox.A su llegada a nuestro país, O'Brien solicitó “asilo”, pues es probable que su programa moleste a la administración de Donald Trump.El especial se transmitirá en EU el próximo 1 de marzo.