Mel Gibson, candidato para dirigir secuela de 'Suicide Squad'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Warner Bros. y DC Comics no se cierran a que sea su única opción y están en búsqueda de otras alternativas.



Warner Bros. y DC Comics están en búsqueda de un nuevo director para la secuela cinematográfica de “Escuadrón Suicida” o “Suicide Squad” y uno de los candidatos más fuertes sería Mel Gibson.



Según The Hollywood Reporter, Gibson ya se estaría familiarizando con el material, pese a que áun no se ha formalizado nada y él todavía no es la opción definitiva.



Además del ganador de dos premios Óscar en 1996 por Corazón Valiente, existen otros aspirantes a dirigir la segunda entrega, tales como Ruben Fleischer (Zombieland), Daniel Espinosa (Safe House) y Jonathan Levine (50/50).



Gibson actualmente es uno de los directores nominados a los premios de la Academia por su filme “Hacksaw Ridge” o “Hasta el último hombre”, protagonizado por Andrew Garfield.