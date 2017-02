Compositor de "La La Land" saborea un momento único

LOS ANGELES(AP )

Para el compositor de "La La Land" Justin Hurwitz, ha sido un largo y laborioso camino desde que soñó con el musical con su viejo compañero de cuarto Damien Chazelle hace seis años en la universidad hasta que ambos se convirtieron en los héroes de esta temporada de premios.



Su pegajosa música y canciones también se abrieron camino, superando ofertas de artistas tan reconocidos como Justin Timberlake y Lin Manuel-Miranda.



En los últimos dos meses, Hurwitz ha recibido un puñado de premios de la crítica, un BAFTA y dos Globos de Oro a la mejor música y canción original ("City of Stars"), y cuenta con tres nominaciones al Oscar — una por la música de la cinta y dos a mejor canción, por "The Fools Who Dream" y "City of Stars". Sabe que se trata de un momento único, en especial para un compositor.



Hurwitz conversó recientemente con The Associated Press sobre la partitura de "La La Land", su inusual proceso de producción y cómo sirvió de inspiración para el personaje de Ryan Gosling.