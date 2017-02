Facundo presume su nuevo romance

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hombres del mundo lamento informarles que la mujer más bella, simpática, sabrlosa, inteligente y divertida ya tiene novio Una publicación compartida de Facundo Gomez (@facufacundo) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 1:36 PST

Luego de que Facundo y Esmeralda Palacios dieran a conocer su separación el año pasado, el conductor informó que ya tiene una nueva relación.Se trata de Delia García, ex concursante de "La Isla", con quien Facundo posó en una divertida foto que acompañó con este mensaje:"Hombres del mundo lamento informarles que la mujer más bella, simpática, sabrosa, inteligente y divertida ya tiene novio".El pasado 13 de febrero, Facundo compartió un video junto a Delia, en el que ambos se fueron juntos a "Spartan Race" y recorrieron 21 kilómetros.En sus redes, ambos suelen compartir fotografías de sus atléticos cuerpos.Esmeralda Palacios dice que ahora que se estrene la nueva temporada de "Lucky Ladies", el público podrá ver ahí todo el proceso de divorcio con Facundo.La conductora explica que el hecho de que la relación de amor se haya acabado no significa que sean malos padres, así que lejos de la alocada vida que se ve en reality espera poder llevar un mensaje a las parejas que se divorcian: no tienen por qué terminar en pleito.