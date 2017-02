Esteban Macías espera una entrega del Óscar muy politizada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta entrega de los premios Óscar será una de las más politizadas que se hayan visto, consideró el comunicador Esteban Macías, quien será uno de los conductores del evento en su transmisión por Azteca.



La situación política que se vive en el país vecino ya ha provocado que en eventos como los Golden Globes o los People’s Choice Awards se haga referencia a los comentarios o decisiones de Donald Trump sobre los migrantes.



Sin embargo, Macías considera que más que estos comentarios, se debe atacar el problema de raíz y comparó esta situación con la del año pasado en los Óscar, cuando se protestó por las pocas nominaciones de artistas afroamericanos.



“El problema no es que este año no hayan sido nominados más artistas afroamericanos, latinos o asiáticos, es que la industria de Hollywood no está acostumbrada a trabajar y a incluir a todas las etnias, lo mismo va a suceder en el caso de que si, quizá este año todos hablen en contra de Trump, entonces quizá de manera inmediata haya algún tipo de cambio en la política del presidente de los EU, quizá genere un cambio en la comunidad allá, pero de ahí a que haya un cambio de raíz, no va a suceder con una entrega de premios”.