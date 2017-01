Ex Miss Hungría asegura que Trump la invitó a su hotel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una entrevista de mayo del año pasado con la ex Miss Hungría, Kata Sarka, ha cobrado relevancia, pues en la charla la mujer reveló que Donald Trump la invitó a su habitación de hotel.



Sarka participó en “Kasza Taxi, una especie de “Carpool Karaoke”, y ahí reveló su encuentro con Trump, durante el concurso de Miss Universo 2013, en Moscú.



“Estábamos en Rusia para la final de Miss Universo y entonces un hombre se me acercó y me tomó la mano, me llevó hacia él y me preguntó '¿quién eres?'”, explicó Sarka, quien dijo que el hombre en cuestión estaba rodeado de guardaespaldas.



“Me preguntó en inglés y yo estaba tan tan avergonzada. Te diré en breve quién es, yo estaba tan avergonzada que no podía decir nada más que '¡Hungría!'”, recordó entre risas.



“Y entonces él dijo '¿y por qué estás aquí?' y me dio su tarjeta de presentación con su número privado y me dijo en qué hotel y qué habitación estaba y su nombre es Donald Trump”.



Lo que destaca de la revelación de la ex Miss Hungría es que en el momento de su encuentro con Trump, él llevaba ocho años casado con su esposa Melania.



Sarka dijo que aún conserva la tarjeta, pero que nunca fue al hotel.