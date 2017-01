En robo tiraron a Kim sobre la cama

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El testimonio de Kim Kardashian West sobre el robo sufrido en octubre en París ha salido a la luz, según publica el periódico francés Le Journal du Dimanche, donde destaca que la luminaria fue amenazada a punta de pistola.Kim relata que la encañonaron cuando se negó a entregar una sortija con el valor de 4 millones de dólares en el pasado octubre en un hotel en París, Francia.“Uno de los ladrones me preguntó (en inglés) con mucho acento francés dónde estaba mi sortija y le respondí que no lo sabía”. Tras la negativa, el ladrón preguntó: “Dónde estaban las joyas y el dinero”. La modelo acudió a París para asistir a la semana de la moda.“Luego volvimos dentro, me tiraron sobre la cama. Me ataron y me pusieron cables y cinta adhesiva en las manos. Luego en la boca y en las piernas. Me llevaron al baño, en concreto a la bañera”, contó.La socialité manifestó que los hombres se encontraban enmascarados. “Uno de ellos llevada un pasamontañas de esquí, con una gorra y una chaqueta en la que ponía ‘policía’”.La policía de París afirmó que el robo de Kim Kardashian tuvo un valor de 9 millones de euros.