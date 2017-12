Diego Luna y Gael García piden a EPN vetar Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los actores internacionales Diego Luna y Gael García Bernal hicieron un llamado a Enrique Peña Nieto, presidente de México, a vetar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior y comenzar un diálogo robusto con la sociedad al respecto.Los mexicanos, protagonistas de proyectos como Rogue One: una historia de Star Wars y la serie Mozart in the jungle, respectivamente, lanzaron en redes sociales un video como parte del colectivo #SeguridadSinGuerra.Los charolastras y el colectivo incluyen las declaraciones vertidas por Peña Nieto, durante el Premio Nacional de Derechos Humanos, donde hace un llamado al Senado para escuchar las distintas voces ciudadanas en torno a la Ley de Seguridad, que en ese momento se discutía."El diálogo con la sociedad civil que usted sugirió, no se dio", dice Luna en su primera aparición. "Le exigimos actúe con responsabilidad y vete la Ley de Seguridad Interior", agrega.García Bernal, en tanto, solicita no dejar pasar las recomendacionesde múltiples organizaciones nacionales e internacionales, en contra de la Ley. "Y de la voz de millones y millones de mexicanos", subraya. "Debe ser difícil tomar medidas tan impopulares", señala el actor de Amores perros.Al final del minuto y diez segundos que dura el video, Luna apela a un diálogo robusto y profundo. "El diálogo que este país merece", concluye. El miércoles pasado, Diego encabezó una manifestación civil contra la Ley, la cual acabó en el edificio del Senado. Ayer, el histrión acudió para pedir que no se aprobara.