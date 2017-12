Historia de Jackson sobre Weinstein abre herida de Sorvino

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Peter Jackson dice que ahora se da cuenta de que Harvey Weinstein le aconsejó que evitara trabajar con Mira Sorvino o Ashley Judd probablemente como parte de una campaña de difamación contra ambas actrices.



Jackson le dijo a Stuff que a finales de los 90 Miramax le dijo que era "una pesadilla" trabajar con ellas y que por lo tanto no las considerara para sus películas de “El señor de los anillos”.



Sorvino dijo en Twitter que rompió a llorar cuando leyó el artículo. Dijo que es una confirmación de que Weinstein había descarrilado su carrera.



Judd y Sorvino están entre docenas de mujeres que han denunciado a Weinstein por acoso o abuso sexual. Un vocero de Weinstein disputó la versión diciendo que su compañía, Miramax, no estaba involucrada en casting, que eso era algo que manejaba New Line.