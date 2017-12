Piden ayuda a Guillermo del Toro y sorprende su respuesta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy día es común que usuarios en redes sociales acudan a sus estrellas favoritas para pedirles ayuda o un mensaje de aliento en momentos de dificultad, sin embargo en contadas ocasiones obtienen una respuesta positiva, tal como Mónica OP quien recurrió a Guillermo del Toro para auxiliarla y resultó sorprendida con la respuesta.A través de un tuit, Mónica pidió al nominado a los Globos de Oro que le ayudara a difundir la convocatoria de una campaña de crowdfunding para recaudar fondos destinados a realizar la biopsia de una de sus amigas. Desafortunadamente Del Toro no atendió la petición, sino fue más allá.“Guillermo, te puedo pasar el link de una amiga de Texas que necesita ayuda para juntar poco mas de 900 dolares para una biopsia? No lo paga su seguro y necesita saber si recayo del cancer. Por favor, de tapatio a tapatia!! Le das RT? Gracias”, escribió la usuaria en su perfil.Y es que lo que hizo el también guionista fue acudir directamente a la página de recaudación y donar el dinero que aún hacia falta, para contestar con un sencillo “Ya está pagado”.Maravillados por la respuesta, varios usuarios de Twitter no han dudado en agradecer la muestra del director de "El Laberinto del Fauno" con emotivos mensajes y por supuesto Mónica ha prometido que lo mantendrá al tanto de los resultados de su amiga, quien por su parte apunta que estaba enterada de la petición hasta que fue noticada de que su Crowdfunding ya había alcanzado la meta.