Cumplirán sueño de hombre con cáncer terminal de ver Star Wars

(AP)

El deseo de un hombre moribundo de ver la nueva película de "La Guerra de las Galaxias" se está haciendo realidad, gracias a los departamentos de bomberos locales y a los médicos.



Ron Villemaire tiene cáncer de colon en etapa 4 y está en cuidados paliativos en Bedford, New Hampshire. Es un gran fan de "Star Wars", pero no puede ir a un cine y sentarse en un asiento.



Después de un pedido público de su hija, los departamentos de bomberos de Bedford y New Boston dicen que lo llevarán el sábado en una ambulancia a un cine y lo cambiarán a la cama de un hospital. Los médicos estarán pendientes durante la emisión de la película de "Star Wars: The Last Jedi".



Villemaire, de 69 años, será acompañado por la familia y amigos, así como un personaje de Darth Vader y los Storm Troopers.



Villemaire es un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y será recibido por representantes que le agradecen su servicio.