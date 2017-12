Manzanero toma personal las trabas para su homenaje

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Por qué no le pusieron un amparo a Elton John, a Shakira, a Plácido Domingo?, cuestionó Armando Manzanero. Esto ante el rechazo que mostraron académicos e investigadores del INAH y de Bellas Artes respecto al concierto homenaje que el compositor recibirá en febrero, en la zona arqueológica de Chichen Itzá.



Tras anunciar el espectáculo, en el que contará con la participación de artistas como Alex Lora y Tania Libertad, surgieron varias posturas en contra, como la de el Patronato de Cultura, la Secretaría de la Cultura, Las Artes de Yucatán y el INAH.



El Instituto de Antropología aclaró que no tenía notificaciones, ni permisos para la realización.



Dafne López Martínez, directora del Patronato de Cultura, dijo en octubre haberse enterado del concierto por la publicidad. Sin embargo, el cantautor se mostró tranquilo.



“Sólo tengo que agradecerle a la mecánica política que me hayan dado las facilidades para haber podido ocupar el lugar, pese a tanta cosa contraria que había por esas dependencias que le hacen mucho al cuento”, comentó este miércoles.



Manzanero habló luego de concluir el informe semestral de labores a la asamblea general de socios de la Sociedad de Autores y compositores de México, SACM.



“Tengo muchos años en este negocio y sé que todas las grandes cosas tienen problemas pero también tienen soluciones”, comentó en tono de broma y añadió:



“Lo que no han descubierto es que yo estoy regresando a mi casa”.