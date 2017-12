Robbie Williams asegura le detectaron anomalías cerebrales

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Robbie Williams preocupó a sus fanáticos el pasado mes de septiembre al suspender dos conciertos en Moscú y San Petersburgo, Rusia, por "problemas de salud", de los que no dio más detalles en aquel entonces.



"Desafortunadamente, esa enfermedad comenzó justo al final de mi gira, una en la que me estaba yendo bien. Luego obtuve los resultados de los exámenes... fueron preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude seguir", fueron las escuetas palabras del artista.



Por el incidente, Williams tuvo que pasar siete días en cuidados intensivos, según explicó en una entrevista al diario The Sun. "Mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de babear por el costado de mi boca", detalló. "Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar".



Los malestares iniciaron en Zurich. Un doctor llegó hasta el backstage para decirle que no podría continuar con su gira. "Me hicieron análisis de sangre, y tuve varios escáneres, incluso uno de mi corazón y mi cerebro, y se encontraron algunas anomalías, incluyendo algo en mi cerebro que parecía sangre", reveló el cantante.



"Eso obviamente fue muy aterrador, por lo que la decisión (de continuar la gira) se me fue de las manos y me enviaron directamente a la unidad de cuidados intensivos". Al término de la entrevista, el cantante de temas como "Feel" y "Rock DJ" sostuvo: "Creo que me ha enseñado que tengo 43, no 23, y que necesito cuidar mejor mi mente y mi cuerpo".



Fuente: GDA/El Mercurio/Chile