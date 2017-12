Ya es Fox de Disney

LONDRES, Inglaterra(Agencias)

Después de que en la última década adquiriera Pixar, Marvel y Lucasfilm, la empresa fundada por Walt Disney ahora suma más de 300 canales de televisión, decenas de series y las franquicias de exitosas películas.



Walt Disney Co. está lista para convertirse en la dueña del imperio de cine y televisivo de Rupert Murdoch después del acuerdo que se conoció ayer por 52 mil 400 millones de dólares para adquirir parte de 21st Century Fox.



Con este trato, Disney incorporaría la división de televisión de Fox, una de las más prolíficas con series como "Los Simpson", "Padre de familia", "Modern Family", "Los expedientes secretos X", por citar algunos.



Además, se quedaría con FX que en sus manos están éxitos como "The Shield", "Fargo", "Louie", "American Crime Story", "American Horror Story", "Sons of anarchy" y "The Americans".



El acuerdo también incluye el canal National Geographic, cada vez más interesado en la ficción propia. X-Men y la Star Wars original.

Disney compró Marvel por 4 mil millones en 2009 y ahora con este acuerdo recupera a estos personajes y también a Deadpool.



Otra cosa que termina de recobrar la empresa presidida por Robert Iger son los derechos de distribución del primer film de Star Wars "Episodio IV- Una nueva esperanza" que pertenecían a Fox, si bien Disney era dueña desde 2012 de Lucasfilm.