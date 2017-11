Impacta transformación de Christian Bale para nueva película

(Tomada de la Red)

Comerse todos los pasteles que encuentra a su paso y raparse completamente la cabeza, es la más reciente transformación de Christian Bale.



El actor británico ha pasado de interpretar al fornido Batman a convertirse en un tipo gordo y calvo muy alejado de la imagen de sexy que se tiene de él.



A pesar de que Bale, de 43 años, aseguró que no se sometería a más cambios físicos radicales, ha vuelto a llevar a su cuerpo al extremo.



¿El motivo? protagonizar Backseat, película donde da vida a Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, y que está en fase de rodaje.



"No sé por qué he vuelto a hacer esto otra vez. Dije que no podría hacerlo de nuevo, pero el bastardo de Adam McKay [director de la película] escribió un guión tan bueno que no pude negarme", declaró Bale.



"Traté de encontrar razones para decirle que no, pero él siempre tenía una respuesta para mí. Al final dije: ‘Maldición. Tiene razón, tengo que hacerlo".



Esta transformación es la última de una larga lista. En 2004, el actor perdió 30 kilos y redujo hasta límites poco recomendables sus horas de sueño para convertirse en el esquelético protagonista de El maquinista.



A los pocos meses recuperó todos los kilos que había perdido y trabajó sus músculos para dar vida a Batman en Batman begins. Quizá esta de Backseat sea la última. O no...