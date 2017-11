Alejandro Sanz es celebrado como la Persona del Año

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Si pudiera volver atrás en el tiempo, Alejandro Sanz dice que se detendría a disfrutar más el momento cuando comenzó a tener sus primeros éxitos.



“Quizás le pediría a la vida un poquito más de consciencia durante esos años para haberme dado cuenta de todo lo que viví y no estar tan pendiente de lo que iba a pasar al día siguiente sino haberlo vivido más en el día a día”, dijo el astro español esta semana en una entrevista telefónica con The Associated Press.



“Es verdad que el tiempo es inexorable”, reflexionó el ganador de 18 Latin Grammy y tres Grammy. “No hay manera de parar el tiempo pero sí hay manera de que el tiempo viaje a tu lado y no vaya siempre un poco por delante”.



Es lo que planea hacer esta semana cuando sea celebrado como Persona del Año en el marco de los Latin Grammy en Las Vegas, primero el miércoles por la noche en una gala en la que David Bisbal, Camila Cabello, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Jesse & Joy, Juanes, Mon Laferte y otras luminarias interpretarían sus grandes éxitos, y luego el jueves en la 18va entrega anual de los Latin Grammy, cuando suba al escenario a aceptar el reconocimiento.



Sanz, quien celebró este año dos décadas del álbum que lo lanzó al estrellato, “Más”, fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación para el 2017 por sus logros en la música y sus contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace.



“Para mí es muy bonito hacer este pequeño parteaguas y también de algún modo porque premia la trayectoria pero también la relevancia y tu compromiso social”, expresó con evidente emoción. “Es importante también que esa parte sea visible porque creo que es una obligación y la obligación de todos tener ese compromiso social, es cada vez más necesario”.



Sanz debutó en 1991 con “Viviendo deprisa” y desde entonces ha publicado 15 álbumes de los que se desprenden éxitos como “Amiga mía”, “No es lo mismo” y “Corazón partío”. Ha vendido más de 25 millones de discos y colaborado con artistas que incluyen a Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Laura Pausini, the Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Tony Bennett. El mes entrante lanza “+ Es +”, el CD/DVD del concierto que dio el pasado verano en el estadio Vicente Calderón en Madrid con motivo de los 20 años de “Más”.



Sanz dice que ha estado recibiendo “mucho cariño” desde que se anunció que fue seleccionado como la Persona del Año.



“Están con mucha ilusión los compañeros y yo feliz, porque además todo el mundo me insiste que es el Grammy más importante ... porque no se da a un disco ni a una canción, se da a un artista y se da por unanimidad. Entonces es muy bello la verdad”, dijo.



Durante la velada del miércoles, a cuyos ensayos no asistió, también le cantarían Santiago Cruz, Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade, Manuel Fernández Montoya "El Carpeta", Niña Pastori, Residente, Rosalía y Jimmy Zambrano.



“Te juro que es la primera vez que no me meto en nada y tengo una especie de comezón así ... como queriendo saber, pero no quieren (decirme nada)”, contó entre risas. “Todos los artistas que hay son muy talentosos y tengo mucha curiosidad por ver cómo caminan las canciones en sus voces, a qué paisajes me las han llevado y qué sienten ellos con esas letras”.



El artista, que ha cantado en muchas ocasiones para otras Personas del Año, se une a una lista de personalidades celebradas con este reconocimiento que incluyen a Marc Anthony, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Carlos Santana, Shakira y Ricky Martin, entre muchos otros.