Scorpions presenta el sencillo 'Follow your Heart'

Recientemente la legendaria banda Scorpions presentó “Follow Your Heart” en una versión fresca realizada este año para su histórica colección de baladas que lleva por nombre Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads, y que saldrá el próximo 24 de noviembre.



Estará disponible en todo el mundo en CD y LP doble, así como en descarga y stream. Puedes pre-ordenarlo en iTunes.



Hace 40 años, la canción “Born To Touch Your Feelings" fue lanzada por primera vez. Ahora, el título de la canción, le da nombre al nuevo maravilloso álbum, que fue confiado en manos de Mikael Nord Andersson y Martin Hansen.



Este material discográfico cuenta con una gran historia que inicia un día de otoño de 2017, en la ciudad de Nueva York. Scorpions, arranca su gira en Estados Unidos, en Madison Square Garden, la arena de rock más legendaria.



Con más de veinte mil fans presentes, los boletos se agotaron haces semanas. Algunos, pagaron hasta 600 dólares por su boleto.



Después de aproximadamente una hora de rock, algo raro sucede. Klaus Meine, vocalista de Scorpions, anuncia una canción, que generalmente no está en el setlist de la banda: "Wind of Change". Veinte mil personas comienzan a cantar, a capella y de corazón.



"Hoy en día, las baladas son el pináculo de la música rock", dice Meine. "Si están bien escritas, irán directamente al corazón de los fans". Las baladas son unos diamantes y la partícula fundamental de la música rock .Flotan sin esfuerzo y aterrizan directamente en la parte emocional del cerebro, el hipotálamo.



Sin embargo, Scorpions, son conocidos internacionalmente como los grandes maestros de las baladas. "Al crecer, realmente no escuchábamos a Mozart o Haydn, sino a Elvis, The Rolling Stones o Little Richard ", dice el fundador de Scorpions, Rudolf Schenker.



"Pero aun así, el tipo más serio de música es lo que nos influyó al comenzar a una edad muy temprana. No se puede negar eso". Kirk Hammett de Metallica dijo una vez:" La diferencia entre Scorpions y nosotros, se nota mejor en las baladas. Tenemos blues en nuestra sangre - para ellos es la música clásica".



Scorpions, ha puesto sus mejores y más legendarias baladas en una muestra y lo han hecho con tres canciones, parecidas a una balada. Con el título: " Born To Touch Your Feelings ", que es el “credo” de Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda y Mikkey Dee, así como una canción de los inicios de la banda.



Como Klaus Meine comenta, "El significado de una balada siempre es profundo. No nos sorprende que hoy en día, una canción como 'Wind of Change' sea recibida eufóricamente en Estados Unidos. Los admiradores, no relacionan la canción con la caída del Muro de Berlín ni el telón de acero, sino con su situación actual, el deseo de cambio y la esperanza de un mundo sin amenazas nucleares y guerras civiles, así como el anhelo de paz".



Mientras compilaban las canciones para su último álbum, Scorpions recordaron la eternidad de sus baladas. No es por nada que nombraron al álbum después de una canción de 1977, "Born To Touch Your Feelings".



"A lo largo de las décadas", comenta Matthias Jabs, "nuestros fanáticos nos han asociado con grandes baladas, como 'Send Me An Angel', 'Still Loving You' y 'Holiday.' Y eso es muy honorable para nosotros".



El éxito "Still Loving You" de 1984, fue la razón por la cual la gente obsesionada con las baladas, en Francia, nombraban a sus bebés, Sly, el acrónimo de la canción. Junto a las mejores baladas de Scorpions, se están desarrollando otros tesoros secretos en el álbum, como "Gypsy Life", "Eye Of The Storm" y "When The Smoke Is Going Down".



Scorpions, redefinen su música, con estas tres maravillosas baladas". Después de mi interpretación de 'Follow Your Heart' en el concierto MTV Unplugged en Atenas", comenta Meine, "esperaba grabar una versión de la canción que da esperanza en tiempos difíciles y lleva un mensaje a los jóvenes de esta generación, para realizar sus sueños y hacerse cargo del futuro. Cree en ti y sólo sigue a tu corazón".



"Always Be With You". Es una emotiva declaración de amor de Rudolf Schenker así como una historia de cambio, no es una coincidencia que el guitarrista y el gran compositor, haya escrito esta canción después del nacimiento de su hijo menor.



Por otro lado, "Melrose Avenue,” lleva el nombre de posiblemente la más famosa calle en Los Ángeles y es la canción más reciente de Matthias Jabs.



Su música, captura perfectamente el encantador sentido de la vida en California. Cierra los ojos, escucha y comienza a soñar: una invitación a un emocionante viaje a la costa oeste de Estados Unidos.



Fue hace 50 años, cuando la primera formación de Scorpions, viajaba en un viejo autobús rojo, para descargar el equipo y tocar su música rock, en pubs, garajes y patios en los pueblos de Baja Sajonia, Alemania.



Desde el principio, la banda tuvo dos objetivos apocalípticos. "Primero, nos limitaremos a las letra en inglés, porque seremos una de las mejores bandas de rock en la tierra". Lo que vino después es el historial musical.



Desde ganar el Lifetime Achievement Award (2009) y el Premio a la Mejor Banda Nacional (1992) en los premios de música alemana ECHO, hasta ganar el World Music Award (1994) y el Rock Walk of Fame, no hay muchos premios notables que Scorpions no hayan ganado. Incluso, la catalogación de sus premios de oro y platino, va en contra de cualquier resumen de los premios obtenidos; hay demasiados. Y cada año, hay más. Sólo se sabe que las ventas, están encima de 100 millones.



Mirando hacia atrás, es intrigante lo que aleatoriamente, quedó en su lugar. Cómo una construcción imaginativa de ritmos, letras, melodías y el carisma de la banda se convirtieron en un éxito colectivo, consistente en estilo y único en su tipo.