'Apenas asimilo la muerte de Maru Dueñas': Angelique Boyer

Te amo Maru Gracias por este video que me han regalado! No tengo palabras Una publicación compartida por Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:25 PST

La actriz y modelo Angelique Boyer comentó que apenas el lunes arribó a México, por lo que recién asimila el fallecimiento de su colega y amiga Maru Dueñas."Ha sido muy duro para todos, estamos rotos, somos una familia, realmente lo somos, ellos han estado mucho tiempo en mi vida, Claudio fue mi primer director y Maru una gran amiga", declaró durante la alfombra roja del estreno del musical "Los últimos 5 años"."Llegué ayer de Paraguay, me tocó vivirlo de lejos. Fue muy feo ver a todos mis compañeros de producción porque ellos estuvieron ahí en todo momento. A mi apenas me está como cayendo el veinte, apenas lo estoy asimilando ", confesó.El sábado pasado, la actriz Maru Dueñas y el productor Claudio Reyes fallecieron en un accidente automovilístico. Angelique se encontraba fuera del país."La muerte me ha enseñado muchas cosas duras pero la vida es hermosa y cada día la valoramos más con este tipo de sucesos", continuó Boyer en charla con los medios.Angelique fue la madrina junto a Alan Estrada del estreno de "Los últimos 5 años", puesta en escena que se montará todos los martes en el Teatro Xola Julio Prieto.