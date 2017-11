Crece oferta de HBO en 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

La cadena HBO Networks crece para el 2018 con estrenos que mantendrán a los espectadores al borde de la pantalla. El próximo es un año de retos para la cadena de televisión de paga más importante del mundo, ya que debe de nivelar de cierto modo el éxito de “Juego de tronos”.



El gerente general de HBO Latin America Networks, Gustavo Grossman, anunció los estrenos de la cadena en el “UpFront 2018”.



Empezando por la segunda temporada de la serie “Westworld”, serie multipremiada en Estados Unidos. Asimismo, llegará el desenlace de sus producciones originales “Sr. Ávila” y “El negocio”, series totalmente latinoamericanas.



Atrás no se pueden quedar los estrenos de temporadas como la multigalardonada “Veep”, la aclamada por la crítica “The Deuce” y “Ballers”.



SUPERHÉROES EN HBO



Una de las grandes novedades que tendrá la cadena de paga en el 2018 es que ofrecerán una gran variedad de filmes de superhéroes como “La Mujer Maravilla”, “La Liga

de la Justicia” y “Star Wars: The Last Jedi”.



Por otro lado, los canales MAX emitirán estrenos de películas como la ganadora del Óscar a mejor película “Moonlight” y “Jeremías”.



HBO no se quedará atrás con los títulos nuevos, por lo que el próximo año podremos disfrutar de series de estreno como “Here, Now”, protagonizada por Holly Hunter y Tim Robbins, quienes serán los encargados de contar la historia alrededor de una pareja de mediana edad que atraviesa diversos estragos al lado de sus hijos adoptivos.



“Succession” es un drama político producido por Will Ferrel y Adam Mckay, que cuenta situaciones que debe enfrentar una familia a través de los negocios internacionales, serie protagonizada por el actor Brian Cox.



La comedia llegará con “Barry”, protagonizada por Bill Hader, quien encarna a un ex infante de Marina que trabaja como asesino a sueldo de prestigio cuestionable en el Medio Oeste y al mismo tiempo intenta ser actor.



Finalmente, “Sharp Objects” es una serie basada en el libro de Gillian Flynn y producida por Amy Adams, quien interpreta una reportera, quien deberá cubrir el asesinato de dos niñas en un drama intenso.