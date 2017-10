Actores mexicanos tienen audiciones miserables

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los Miserables no están encontrando talento mexicano que esté a la altura de la producción. Nos contaron que muchos actores mexicanos

ya fueron “bateados” para los papeles de la obra que sustituirá a El rey león y en lugar del talento nacional traerán actores de otras partes del mundo.



El Mimoso tiene el antidoto contra el reggaetón.



El Mimoso no cree que el reggaetón le esté quitando fama al regional mexicano pero, por si las moscas, dice que, como mexicanos, hay que

inventar el ritmo del reggaetón. Ya en un tono más serio dice que sí le gusta el urbano... pero no todo.



Luismi ya encontró a su mamá, en la cción.



Vanessa Guzmán ya hizo las pruebas para darle vida a la mamá de Luis Miguel en la serie que produce Netix y Telemundo. Nos cuentan

que la imagen de la actriz luego de la caracterización fue muy parecida a la real.



Diego Boneta ya anda en modo Luis Miguel.



A propósito de Luismi, ya son muchos los que han visto a Diego Boneta transformado en El Sol. Lo ven por la calle haciendo los gestos característicos del cantante y hablando con el seseo que lo caracteriza. Nos cuentan que Diego está tan inmerso en el personaje que tiene uno que otro desplante de divo, pero lo hace en broma.