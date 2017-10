Vuelve "La Voz… México" esta noche

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El reality show "La Voz…México" vuelve a la televisión, y será hoy domingo 15 de octubre que estrenará su sexta edición con un nuevo formato de duración con sólo 10 programas, así como nuevos coaches, como los cantantes Carlos Vives y Maluma, y el regreso de Laura Pausini y Yuri.



"La última vez Yuri me tuvo que reemplazar en la final porque tuve que reposar por mi embarazo, pero la verdad es un gusto poder volverconductora y ella como coach y me encanta porque hace una gran mancuerna con Laura Pausini, que a las dos no hay quien las pare", dijo Jacqueline Bracamontesen exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Queremos adelantar que en esta ocasión sólo sean 10 programas los que conformarán esta nueva temporada. Todo es más concreto y complicado para los coaches que van a tener que empezar a eliminar miembros de sus equipos. No habrá tantos robos, no habrá co-coaches tampoco. Son muchos cambios que serán para bien", continuó.



No más embarazos



En tono de broma, Jacqueline Bracamontes comentó que siempre que graba para "La Voz... México"ha estado embarazada. Sin embargo, la conductora afirmó que por esta ocasión "la libró", pues ella y su cónyuge Martín Fuentes no tienen planes de tener otro bebé.



"Siempre decía que Miguel Ángel Fox le gustaba grabarme embarazada cada vez que conducía su programa, porque me pasó en varias temporadas –risa- Eso es cierto. Creo que esta vez la voy a librar, todavía falta llegar a diciembre –risa- Por lo pronto no hay planes para la cigüeña", agregó.



habrá un sonorense en La Voz...México



Antes de finalizar, Jacqueline destacó el talento de Sonora durante las emisiones pasadas de La Voz... México. Por lo tanto, adelantó que, en el programa de esta noche, un sonorense logrará pasar la etapa de audiciones.



"Ahí van a ver –risa-. En definitiva, tenemos sonorenses dentro de la nueva temporada de La Voz... México. Sonora nunca se raja, siempre está presente en el programa y de hecho este domingo hay un participante de su tierra que va a sacar la garra. No se lo pierdan", finalizó.